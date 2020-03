Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Pärnumaa inimesi hirmutas Röövliaugu mets 

Üks lugu tollest Röövliaugu metsast kõneleb, et kord olevat keegi noor naine, hirmuhigi otsaees, vankrilt hobust taga sundides püüdnud sealt kiiruga läbi saada. Siis olevat talle ette karanud metsiku välimusega mehed ja sundinud ta endaga kaasa minema. Hobune lasti omapäi koju lonkima.

Muude rahva- ja röövlijuttudega sarnaselt olla jõugu pealik sundinud naist endaga ühte heitma ja kui too vastu puikles, siis teinud mehed kambakesi temaga kümme imet ära, kuni naine oleva rahvajutu järgi muutunud vagaseks kui tall.

Sellest ajast kadusid Röövliaugu metsast kõik pätid ja rahvas võis julgelt sealt läbi minna, võtab rahvajutt kokku. Kummaline kõigi nende röövlijuttude puhul on muidugi see, et neis ei kohta ühtki heategijast Rummu Jürit.