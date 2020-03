Film Ken Saani uut dokumentaali saab nautida ka kodus: olgu see siis väike panus, et inimesed ringi ei sahmiks Toimetas Liisa Mugra , täna, 19:54 Jaga: M

Ken Saan Foto: Martin Ahven

Just praegu peaks kinolinadel jooksma Ken Saani värske dokumentaalfilm "Monika". Kuigi kinod üle Eesti on suletud, siis fännidel on võimalus seda vaadata interneti teel. "Olgu see siis väike panus, et inimesed siin-seal ringi ei sahmiks," kirjutab Saan sotsiaalmeedias.