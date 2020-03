Rannamaja-Merylin naasis Ameerikast: mul ei olnud paanikat, teadsin, et saan koju tagasi 

Merylin lisab, et lennujaamas ei olnud nii palju rahvast kui tavaliselt ja inimesed hoidsid teineteisest pigem eemale. “Eesti lennujaamas oli vaja täita leht, kus pidi kirjutama, mis riigist ja miks tullakse. Seejärel mõõdeti kehatemperatuuri.” Tõsielustaar kiidab, et Eesti lennujaamas olid igal pool olemas desinfitseerimisvahendid ning ütleb, et mujal ta neid ei näinud.

Ameerikas oli Merylin põhiliselt puhkamas, kuid sellele ajale olid planeeritud ka mõned projektid. “Need kahjuks lükkusid viiruse tõttu edasi või jäeti ära. Seega võib öelda, et plaanid läksid luhta,” kurvastab naine. Küsimusele, mis olukord Ameerikas valitseb, vastab ta: “Suurlinnades on olukord päris hull. New Yorgis, nagu ka Eestis, on kõik suletud ja ega kuhugi minna ei saa, ka poed on üldjuhul pooltühjad. Väiksemates linnades on olukord parem, aga see võib kiiresti muutuda.”