Rootsi kuningas ja kroonprintsess langetasid koroona tõttu erakordse otsuse 

Rootsi õukond teatas, et Carl XVI Gustaf ja kroonprintsess Victoria töötavad kuningliku pere kaitsmiseks edaspidi eraldi. Selle erakordse meetmega püütakse ennetada koroonaviiruse levikut ning kanda hoolt, et Rootsi riigil oleks igal juhul valitseja, juhtugu mis tahes.

Rootsi kuningakoja pressiesindaja Margareta Thorgren teatas ajakirja Svensk Damtidgning teatel, et õukond järgib alati mitmesuguseid turvameetmeid. "Näiteks ei lenda kuningas ja kroonprintsess kunagi lennukiga koos. Nüüdse olukorra riske arvesse võttes tuleb kasuks, et nad ametikohustusi koos ei täida. Lõppude lõpuks on tegu Rootsi valitseja ja tulevase valitsejaga."