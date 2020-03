PÄEVAHOROSKOOP: reede, 20. märts 

Jäär

21. märts – 19. aprill

Energiat on palju – niisama käed rüpes istumine on sulle vastumeelne, tahad askeldada. Ootad, et sind tähtsatesse plaanidesse pühendataks, tahad sõna sekka öelda.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Sul on jõudu, julgust ja – mis peamine – paras annus ambitsioonikust. Selle eelduseks, et kuhugi jõuda, on küllalt kõrgete, auahnete eesmärkide seadmine.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Sinu ümber on inimesi, kes sind autoriteediks peavad, kes oskavad su teadmisi ja oskusi vääriliselt hinnata. Tunned, et sind toetatakse, see lisab enesekindlust.

Vähk

22. juuni – 22. juuli