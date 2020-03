PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 17. märts 

Armastuse teema on oluline. Su ootused ja lootused on kõrged. Paraku ei pruugi partner su silmist lugeda, mida temalt õieti ootad, seega ei suuda ta su lootusi täielikult täita.

Kipud olema põikpäine – sul on väljakujunenud arusaamad, mille õigsuses oled kindel isegi siis, kui ümberringi toimuv viitab selgelt sellele, et su veendumused on ekslikud.