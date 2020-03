Toomas Kolk nomineeriti Nizza filmifestivalil parima kõrvalosatäitja kategoorias: see on igati üllatav ja vägev 

"Esimene reaktsioon oli suur muie ja selline "etskae, vaata kui tore!" tunne," kirjeldab Toomas Õhtulehele. "On vägem, et filmimehed kuskil Prantsusmaal otsustasid mini-Eesti filmide kogumiku ühest neljandikust leida minust midagi, mis vääris nominatsiooni," kirjeldab Kolk oma tundeid.

Kolk räägib, et filmiroll oli väga lõbus ning tal on hea meel, et teise kultuuriruumi inimese jaoks oli see piisavalt hea meelelahutus. "Ei saa kiitmata jätta muidugi Jekaterina Novosjolovat, kes andis mulle kui telepartnerile piisavalt tööriistu, millest rolli silmas pidades kinni haarata. Mart Sander andis meile võrdlemisi vabad käed ja heas mõttes mölises, kui me rööbastelt liialt maha jooksime."

Esialgselt oli Toomasel plaan Nizzasse kohale sõita, kuid hetke pandeemiakriisis on Kolk pigem ettevaatlik ning ei võta rumalaid riske Itaalia külje alla reisimisega. "Festivalini on umbes kaks kuud aega, seni jälgin olukorda rahulikult ja ette otseselt midagi ei broneeri. Samal ajal on see film ka New Yorgis peetaval Independent film festivalil, seega on kindlasti on variante, kuhu ja kas sõita. Isegi Eesti filmi- ja teleauhindade gala lükati sügisesse," räägib Kolk.

"Võidust rääkides – huvi pärast uurisin teisi kategooria kandidaate ning osad neist on juba teistel filmifestivalidel oma rolli eest auhinna tasku pannud. Olla sellises seltskonnas nomineeritud on igati üllatav ja vägev," arvab Toomas. "Kui võit tulema peaks, oleks see pigem tüütu, kuna siis läheks pea sassi ja hakka jälle mõtlema, et äkki peaks hoopis näitlemisega tõsisemalt tegelema hakkama," naerab ta.

Kolk räägib, et filmi kutsus Sander ta ise ja võrdlemisi väikese etteteatamisega. "Tuli välja, et ta oli siia-sinna juba ära lubanud, et see osa filmist on valmis, kui reaalsuses oli meil ettevalmistuseks ja filmivõteteks ainult paar päeva. Sai kella seitsmeni hommikul võtteplatsil oldud, aga see andis kokkuvõttes rolliminekuks hea rammestusfüüsise, mida lõpustseenides vaja oli. Terve võttetiim oli hoolimata raskest kellaajast heatujuline ja professionaalne."