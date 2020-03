Penélope Cruz kaitseb koduvägivallas süüdistatud Johnny Deppi 

Deppi kunagine kallim Winona Ryder (48) kinnitab kohtule tehtud avalduses, et tema kogemuse põhjal on Johnny läbinisti hea, armastav ja hooliv mees, "kes kaitseb väga-väga neid, keda ta armastab". Nad olid koos aastatel 1990-1993.

Penélope Cruz (45) kinnitab omapoolses avalduses, et pole Deppi eales vägivaldselt käitumas näinud. Ta tutvus Johnnyga 19aastaselt. "Möödunud on palju aastaid ning ma olen mitte üksnes teinud temaga kolm filmi, vaid pean teda ka suureks sõbraks. Johnny heasüdamlikkus, vaimuteravus ja eriline huumorimeel on mulle alati muljet avaldanud," vahendab The Blast kohtudokumenti.