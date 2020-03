Youtuber Shane Dawson usub, et ta põdes koroonat: olin väga haige ja arstid ei saanud aru, mis mul viga on 

“Mu peas loksus midagi veidrat paika. Ma ei taha, et sellest vandenõuteooria kujuneks, aga minu arust on see imelik. Ma arvan, see kõlab hullumeelsena, aga ma arvan, et mul oli koroonaviirus ja kõigil mu ümber samamoodi. Mina olin esimene, kes haigeks jäi,” rääkis ta.

Shane kutsus arsti enda juurde koju, sest ta oli nii haige, et ei saanud voodist välja. Arst tegi talle gripitesti, kuid koroonaviiruse proovi ta ei teinud, sest koroona ei olnud veel mujal maailmas niivõrd levinud.

“See oli enne, kui koroona USAs veel suur teema oli, see oli küll liikvel, aga kedagi Los Angeleses veel ei testitud. Arst tegi testi, ta helistas mulle järgmine päev ja ütles, et see on väga kummaline, kuid test on negatiivne iga gripitüve ja -viiruse osas. Arst küsis, kas ma olen depressioonis, ja käitus, nagu ma oleksin haiguse välja mõelnud,” naeris youtuber.

“Ta rääkis, kuidas inimesed endale sümptomeid välja mõtlevad, ja ma ütlesin talle vaid, et ma olen päriselt haige. Mul oli täielik vaimne kollaps tol õhtul, sest ma olen haige, arstid ei tea, mis mul viga on, ja arvavad, et ma mõtlen seda välja, sest kõik testid olid negatiivsed. Seda seetõttu, et toona koroonatesti ei tehtud!” ahastas ta.

Shane’i sõnul jäid kõik lähikondlased pärast teda haigeks: tema kihlatu Ryland, Rylandi õde Morgan, Shane’i kaameramees Andrew, sõber ja youtuber Jeffree Star ning tema assistent Maddie.

“Põhimõtteliselt kõik, kellega ma kokku puutusin, jäid haigeks. Aga kõik põdesid seda erinevalt, näiteks Morgani olukord oli ikka väga halb, Rylandil oli leebem. Aga kõik kogesid momenti, kus korraks läks tervis palju paremaks paariks päevaks haiguse keskel ning siis läks jälle väga hulluks,” meenutas ta.