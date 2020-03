VIDEOINTERVJUU | Eha Urbsalu: pidin oma unistustest loobuma seksuaalhälvetega mehe pärast 

Eestit väisas möödunud nädalal 1988. aastal Miss Estonia esimese printsessi tiitli pälvinud Eha Urbsalu (49), kes on elanud Ameerikas juba üle kolmekümne aasta.

Samal ajal lahvatas aga skandaal Kanadas resideeruva soome moemagnaadi Peter Nygårdi ümber, keda süüdistatakse vägistamises ja alaealisega seksimises oma luksuslikus Bahama saarte häärberis. Selgus, et moehiiu alluvuses on töötanud ka Eha Urbsalu. Samuti on naine väisanud miljonäri Bahama saarte muinasjutulist elamist.

Eha, olid päris kuri möödunud nädalal Õhtulehe veergudel ilmunud loo peale, kus ei jäetud mainimata, et ka sinul on olnud head suhted moehiiuga. Tegelikult ju oled suisa töötanud tema alluvuses ja sul on isegi praegu jalas tema firmas disainitud ja toodetud teksapüksid.

Jah, ma olen Nygårdi alluvuses töötanud, seda isegi mitu korda, küll väikeste vaheaegadega. Olin pigem solvunud selle peale, et artiklis rääkis keegi modell minu läbikäimisest seksuaalkurjategija Nygårdiga ja sealt jäi mulje, nagu oleksin ka tema Bahama luksushäärberis toimunud orgiatel olnud tihe külaline.

Mis siis tegelikult toimus?