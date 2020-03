Susan Luitsalu poodides toimuvast: pelmeenid ei tule sügavkülmaga kaasa 

"Mehi, kes muidu ise toidupoes eriti ei käi ja söögi tegemisest kottigi ei tea, on vallanud paanika, et inimestel on paanika, et on vaja liiga palju süüa osta. Mu feed'is on sel teemal lähi-scroll'imisel neli erineva meesterahva postitust hüsteeriast kuni kaaskodanike manitsemiseni ja kui viitsiks FB läbi lugeda, oleks ilmselt rohkemgi veel.

Nüüd siit teile väikesed life hack'id, kallid mu-naine-teeb-süüa / mul-pole-naist-ma-söön-väljas mehed.

1. Samades kogustes toitu ostavad inimesed ka enne puhkuseid. Kui sa ei saa, taha, ega viitsi iga päev poes käia, siis sa varustad end piisava hulga toiduga.

2. Paljud, kellel on mõnusad maakodud, kasutavadki hetkel ära olukorda, kus kodukontori saab rajada ka suvilasse. Olukord ja meeleolu on pigem puhkuse-eelne kui paaniline. Toidu ilmselgelt võtad kaasa, sest külapoodide valik on kesine. Meie küla listi tuli isegi teade, et kuna pood pole talveperioodil suvitajatega arvestanud, siis suvitajad tulgu oma toiduga, muidu saab kaup otsa ja püsielanikel on ebamugav.

3. Kaheks nädalaks on vaja neljaliikmelisele perele jummalast palju süüa.

4. Kui sa kasutad ühe muna, tuleb nanoskoopiline omlett.

5. Munad säilivad sama kaua kui Ita Ever.

5b. Juust on nagu Anu Saagim. Tundub nagu oleks aegade algusest su kapis olnud, aga välja näeb tihtipeale ikka veel nagu eile ostetud.

6. Üks teismeline, kes veedab päeva kodus, on võimeline 12h jooksul hingama sisse terve saia.

7. Kui selja pöörad, on tavaliselt kohe kadunud kolm banaani.

8. 1913. aastal leiutati esimene koduseks kasutuseks mõeldud sügavkülm. See on selline kapp, kuhu kavalad majandajad panevad asjad, mida nad tahavad kauem säilitada. K.a leiva ja saia. Sügavkülmast võetud sai käib rösterisse, mis on nagu selline väike grill, aga saia jaoks.

9. Kui sa oled sellist kappi varem näinud ja seal sees olid pelmeenid, siis need ei tule kapiga kaasa vaid tuleb eraldi varuda.

10. Toidu raiskamise ja raha säästmise huvides teebki mõistlik inimene endale vähemalt nädala menüü ette, sest õhtuse hakklihakastme saab oma väk-ma-ei-söö-kaks-päeva-sama-asja mehe ja laste jaoks järgmiseks päevaks kapsahautiseks konverteerida. Ahjukana jääkidest saab järgmiseks lõunaks kana-riisi salati jne. Kui on pere, mitte üksikisik, siis on nädala toit paras hunnik.

11. Ja mis mõte on töölt eemal olemisel, kui sa iga päev käiksid poes? (Edit: tähendab, et sa ise ei käi, aga naise lükkad igal õhtul batsillipesasse)