USKUMATU! Orlando oli enne Katyga tutvumist pool aastat seksita 

43aastane "Kariibi mere piraatide" täht rääkis Sunday Timesile, et 2016. aasta algul Kuldgloobuste galal Katyga tutvudes oli tal parajasti käsil tsölibaat ehk seksivaba elu. See oli kestnud kuus kuud. Surfarist sõber Laird Hamilton oli Orlandole tsölibaati soovitanud, kui too talle pihtis, et pole õnnelik.

Tegelikult usub Bloom, et porno rikub intiimelu ja sugutungi. "On tehtud uurimusi, enam ei leidu ühtki last, kes seda ei vaataks. Kui vaatad ühe õhtuga mitmeid inimesi mitmeid kordi [seksimas], kuidas saaks su tegelik pärispartner sellele konkurentsi pakkuda? See on täiesti hävitav."