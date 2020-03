Mart Normet: olen väga kahtleval seisukohal, et Eurovision standardsel viisil toimub 

„Eurovision on maikuu keskel. Eestis on eriolukord maikuu alguseni. Paljudes teistes riikides väga sarnaselt, sest Euroopa on ikkagi üks nii viiruse leviku kui kõige muu mõttes. Ma olen väga kahtleval seisukohal, et Eurovision sellisel standardsel viisil toimub,“ räägib Normet „Vikerhommikus“. „See tähendaks, et sinna lendab kohale üle kümne tuhande inimese, kes on mitu nädalat ninapidi koos. Seal on suured publikuga läbimängud ja proovid pluss kolm suurt sõud. Mina hetkel ei usu, et see toimub,“ lausub ta.