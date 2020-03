Eestlasest juutuuber Artur Rehi auhinnati Youtube poolt ihaldusväärse Silver Play Buttoniga 

„Tunne on võimas! Alustasin oma Youtube kanaliga 2012 aastal, olin siis 15. Olen korduvalt jõudnud tupikteedele, teinud käiguvahetust, muutnud kanali sisu, kuni leidsin oma tee,“ rõõmustab Artur.

Youtube analüüsib põhjalikult igat kanalit ning otsustab individuaalselt, kas anda auhind. Eestis on (kontrollimata andmetel) tunnustatud kahte juutuberit, Andrei Zevakinit (kanal Zeva) ja Artur Rehi.

Avalikkusele on teadmata fakt, et Eesti mõlemad Play Buttoni omanikud- Andrei Zevakin ja Artur Rehi- on sündinud ja üles kasvanud väikelinnas Jõgeval, käinud üheksa aastat samas koolis ning isegi samas klassis Jõgeva Põhikoolis.