„PUUDUTA MIND“ | Kiire muutuse terapeut Merlin Vask: meie elu on mõeldud olema nauditav kogemus! 

Kuna mul esimese äratundmisega olid super kogemused, siis otsustasin kuulata ka nüüd oma sisetunnet ja hakkasin oma tulevase õpetaja kohta rohkem uurima. Tuligi välja, et ta oli kaks aastat tagasi hakanud oma meetodi, kiire muutuse teraapia järgi terapeute koolitama. Veel oli vaja nuputada, kuidas ma endale nii kallist koolitust ja Londonisse õppima minekut võimaldada saaksin, kuid kuna otsus oli kindel, siis tulid ka lahendused.

Seda teraapiat õppides, teraapiat ise kogedes ja klientidega tööd tehes ma vaimustun iga hetkega üha rohkem ja rohkem. See on täielikult minu töö, ma olen tõeline kiire muutuse teraapia fänn! Minu käest küsiti paar päeva tagasi, mis mulle selle teraapia juures kõige rohkem meeldib ja mis kõige vähem. Ma ei suutnud mõelda midagi, mis mulle ei meeldiks. See teraapia on minu töö.

Oled öelnud, et iga inimene on väärt tundma ennast oma kehas enesekindla ja väekana. Ometi kannatavad ning häbenevad oma keha ühtmoodi nii liiga kõhnad kui ka kogukamad inimesed. Miks me nii katki oleme?

Me sünnime siia ilma suurepäraste uskumustega, et me oleme väärt armastust, me oleme piisavad, me oleme võimelised saavutama kõike, mida tahame. Kõik koolieelikud on valmis uskuma, et nad on kõige kiiremad, kõige tugevamad, kõige osavamad jne. Kuid elu jooksul toimuvad teatud sündmused, mis mõjutavad meie uskumusi enda kohta ja me hakkame oma piisavuses, armastusväärsuses, olulisuses ja tähtsuses kahtlema. Meid ei mõjuta tegelikult mitte sündmused, mis meiega juhtuvad, vaid see, kuidas me neid sündmusi enda jaoks tõlgendame ehk mida need meie jaoks tähendavad.

Kui meis on uskumus, et me polegi tegelikult piisavad ega olulised, et me ei saa mitte midagi muuta, et meis on midagi justkui valesti või viga, et teised on meist paremad, et armastus on midagi, mida peab välja teenima, seda lihtsalt ei anta, siis pole me endaga rahul, ükskõik kui ilusad, saledad, edukad, rikkad me oleme või mida saavutame. Mitte miski ega keegi ei täida seda tühjust sinu sees.

Kõige levinum piirav uskumus on, et ma pole piisav. See on üks peamistest juurpõhjustest. Sa pole piisavalt hea, piisavalt ilus, piisavalt sale, piisavalt tark, piisavalt hea ema jne. See uskumus on tõeliselt laastav ning selle tervendamisel on tohutult võimas mõju tervele inimese elule. Sa sündisid uskumusega, et oled piisav, sa oled alati olnud piisav ja alati jääd piisavaks. Sa pole katki, sul on lihtsalt ennast kahjustavad, reaalset pilti moonutavad uskumused, millega sa ei sündinud.

Lase neil valedel uskumustel minna, taasta eluterved uskumused ja ela oma elu nendest tiivustatuna. Mida kõike sa oled võimeline saavutama, kui sa usud täielikult, et oled piisav, väärt armastust, oluline ja väekas?