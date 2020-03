PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 16. märts 

Äkilised sündmused, mis sind kuidagiviisi puudutavad, panevad elu uue pilguga hindama. On raske täita ebameeldivaid kohustusi või kellegi mõttetutele nõudmistele alluda.

Vaja on kiiresti kaalukaid otsuseid teha ja plaane ümber mängida, sinu kanda on suur, ehk isegi liiga suur vastutus. Keegi võib salamisi sinu vastu töötada.

Näed, et maailm on väike – erinevad eluvaldkonnad on vahest ehk ootamatul viisil omavahel seotud, samad inimesed ilmuvad su ellu erinevates rollides.