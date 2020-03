ÜLLE LICHTFELDT: „Esimesel hetkel ehmatas see pikk etenduspaus muidugi ära, aga väga tahaks loota, et olukord ikkagi ei ole nii katastrofaalne.“ 

Mõistagi eelistaks iga näitleja etendusi anda, kuid praegu pole midagi teha. Kui paus, siis paus. Neist truppidest, kelle esietendused maikuusse nihkuvad, on Üllel pisut kahju. „Maiks võib ju kõik ununeda,“ muigab ta, kuid tõsineb sekundi pealt. „Arvan, et ega see ikka nii hull ka ole. Eks inimene on kohanemisvõimeline ja näitleja võtab end kähku kokku, kui vaja on.“ Ülle enda esietendust, millega ta proove alustab, on oodata alles sügisel ja siis on vast ärevad ajad möödanikuks saanud. Ülle sõnul pole ükski teater püssi põõsasse ega jalgu seinale visanud, vaid püütakse olukorraga kohaneda ning töödega edasi minna.