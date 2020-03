Löö kaasa! Algatati üleskutse 2020 minutit Eesti kultuuri heaks 

Idee käis välja Vanalinna hariduskolleegiumi kitarriõpetaja ja Guitariumi juht Julia Reinman. "Sain täna tavapärasest oluliselt varem õhtule (tööd teha ei saa, ülikool pandi ka kinni), maandusin diivanile ja arvutasin kokku, milline on maailma tabanud pandeemia mõju Eesti kultuurile. Vastuseks sain üsna täpse “mõõtmatu pluss-miinus 1–100 miljonit”. Ilmselt saab iga tänulik kultuurisündmuse külastaja aru, kui palju tehakse tööd selleks, et miski nii väärtuslik publiku ette jõuaks, ning kui suur on kahju, mida ürituse korraldaja praeguses olukorras kannatab. Vääramatu jõud on julm ja laastav," kirjutab ta sotsiaalmeedias.



"Mul on ettepanek. Palun leia 2020 minutit ehk 33,66 tundi oma vaba aega, et anda oma panus kultuurisektori jalule aitamiseks. Mina näiteks võin mõnel sügisesse edasi lükatud festivalil 2020 minutit transat teha," ütleb ta.