Ameerika tuuri tühistanud Metsatöll: materiaalne kahju on meeletu 

Tõnis, kes lisaks trummimängule korraldab ka kontserte ja on helitehnik, ütleb, et kogu muusikasektor on praegu väga sügaval augus. „Valitsuse otsus kõik kogunemised keelata oli õige. Olin kuni 100 inimese piirangu kehtestamisel väga negatiivselt meelestatud, sest arvan, et see ei oleks soovitud tulemust andnud. Kuid kui sellised piirangud jäävad kehtima pikemaks ajaks, tekib meie töösektoris palju suurem kahju kui praegu. Tähtis on ikkagi viiruse leviku peatamine ja parem olla korra sundkarantiinis kui selle pärast veel terve aasta kannatada.“