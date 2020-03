Õnnesoovid! Lauljatar Keit Triisa ootab kolmandat last: olen ootusärevil, õnnelik ja tänulik 

"Viimasel ajal oleme me kõik saanud palju negatiivseid ja hirmutavaid uudiseid. Minu uudis nendesse kategooriatesse ei kuulu. Jah, minust on suve lõpus saamas kolme lapse ema. Ma olen ootusärevil, õnnelik ja tänulik. Loodan, et te kõik leiate praegusel keerulisel perioodil rohkem aega oma pere ja lähedaste jaoks, sest enamasti on just koos veedetud aeg see, millest vajaka jääb. Armastage, toetage ja hoolige üksteisest!" kirjutab ta foto juures.