Saund R.E.M.'i maailmalõpust rääkiv hitt on üle aastate taas muusikaedetabelis Toimetas Terttu Jazepov , täna, 16:27

R.E.M. Foto: AP/Scanpix

R.E.M.'i 1987. aastal avaldatud hitt "It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)" on üle aastakümnete taas muusikaedetabelis.