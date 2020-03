Viimasel minutil tagasi USAsse pääsenud Eha Urbsalu: lennureis oli ebameeldiv ja ärev 

"Pääsesin tõesti viimaste inimeste seas tagasi," rõõmustab just New Yorki jõudnud Eha. "Seekord polnud pikk lennureis üldse tore, kõik olid ärevil ja pahurad. Mina hoidsin terve lennureisi aja kindaid käes ja maski ees. Kuulsin ühelt venelannast reisikaaslaselt, et vene arstid soovitavad teha küüslauk tükkideks ja hommikul sooja veega alla neelata, mitte mingil juhul tükke närida. Pidi kõige paremini nakatumise vastu aitama," lisab optimistlik naine.