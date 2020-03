Moelooja Aldo Järvsoo valmistus pandeemiaks juba kuus aastat tagasi 

"Egas ma siis riigi sajatamiseta ka ei saa. On ju natuke absurdne, kui riik teatab samal päeval, et võtab miljardi laenu, et oma kodanikke kaitsta, aga samal ajal leiab kuskilt olemasolevast raha, et riigitöötajate palku tõsta keskmiselt 10%. Kahjuks on ette teada, et selle aasta jooksul kaovad manalateele paljud ettevõtted, töökohad ja ka inimesed ning ma võin ilma rahandusministeeriumis töötamata “prognoosida”, et majanduskasvu asemel algas majanduslangus."