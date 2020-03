Eesti muusikaorganisatsioonid pöördusid abi saamiseks valitsuse poole 

muuta tänaseks juba välja antud riiklike toetuste kasutusala paindlikkumaks, et toetusesaajad võiks eriolukorras oma tegevusi ümber korraldada, näiteks suunata kontserttegevuse toetused arendustegevusse või mujale ning vältida juba jaotatud toetuste tagasikutsumist;

algatada eriolukorra lõppedes arutelu kontserdipiletite käibemaksumäära madaldamise üle eelmise majanduskriisi eelsele tasemele ehk 5 protsendile või kaaluda käibemaksu langetamist 0 protsendile, nagu see on olnud aastakümneid Lätis ja Leedus. See aitaks kaasa sektori võimekuse taastumisele;