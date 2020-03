LILLY SILBERG: lihtsast šokolaaditüdrukust iluduskuningannaks tõusnud blond iludus vallutas rahva südame  

Sügisene kirjutaja Tallinnas Väike-Kompassi tänavas oli 24aastane Lilly Silberg. Tal oli ka teine eesnimi, Susanne, mida ta küll kunagi ei tarvitanud. Ta oli šokolaadipreili Kawe kommipoes ja kirja kirjutades ei teadnud veel, et auväärt žürii (teiste seas Eduard Vilde ja Henrik Visnapuu) ta järgmise aasta jaanuaris Miss Estoniaks valib, et rahvas Lilly kohe omaks võtab ja et ta Pariisi kolib ning miljonäriga abiellub.