Raamat Ilmar Tomusk: et peaksin hakkama lasteraamatuid kirjutama, ütles mulle unenäos Astrid Lindgren Katrin Helend-Aaviku , täna, 22:30

SEGAMATU KIRJUTAJA: „Praegu on lapsed suured, aga seda ei ole küll olnud, et abikaasa oleks pidanud lastele ütlema, et olge nüüd tasa, issi kirjutab! Võin kirjutamise ajal abikaasaga juttu ajada, telerit vaadata või olla ühes ruumis inimestega, kes laulavad ja tantsivad,“ räägib populaarne lastekirjanik Ilmar Tomusk. Foto: Tiina Kõrtsini

„Inspiratsioon ja ideed on mul kogu aeg olemas. Tuleb lihtsalt need kinni püüda ja ära vormistada,“ ütleb populaarne lastekirjanik Ilmar Tomusk, kel on kogu aeg mõni raamat töös. Kui ideed on peas kenasti valmis podisenud, võivad need ümbritsevast mürast ja melust häirimata sõrmeotsast tervikliku raamatuna välja vupsata kus iganes. Kas või lennujaamas.