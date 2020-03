Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas leiti, et naised võivad kirikus jutlustada 

Professor Johan Kõpp nentis, et teatavates õpetustes on naisi usulistes asjus meestest allapoole hinnatud. Eestis pole seni neid kirikuõpetajaiks lubatud. Mitte põhimõtte pärast, vaid on kostnud arvamusi, et naiste hääl pole küllaldaselt kandev, et kirikulised seda kuuleksid. Ka on arvatud, et väikese kasvuga naised kaovad kantsliserva taha ära. Samuti võib tekkida raskusi õpetajate valimisel, sest meil on ikka harjutud pidama selle ameti vääriliseks vaid mehi.