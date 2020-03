Inimesed Teatrikunstnik Kristjan Suits: „Esietendus on minu jaoks matus.“ Aigi Viira , täna, 23:05 Jaga: M

GALERII

Kristjan Suits Foto: Õhtuleht Kirjastus

„Seekordne presidendi vastvõtu kontsertaktus oli mu 60. lavastus,“ muheleb Tallinna Linnateatri peakunstnik Kristjan Suits (32), kes veebruaris täitis Ugala teatri ruumid 300 valge tuvi, kõrkjate ja ohakatega. Täna on see pöörase töötempoga ürgandekas kunstnik Eesti teatri auhindadel nomineeritud seitsme kujundustööga. Üksi see arv on enneolematu, kuid Kristjani puhul pole miski võimatu. „Tegelikult tegin teise nimekirja ka: möödunud aastal oli mul kokku 17 suuremat tööd,“ tunnistab mees, kes on võimeline looma mitut lava korraga. Kogu aeg. Ning ses pole tema enda sõnul kübetki imekspandavat.