Paris Hiltoni väikevend sai isaks 

Barron ja krahvinna Tessa von Walderdorff abiellusid 2018. aasta juunis. Mullu septembris selgus, et paar on lapseootel. Teada on seegi, et maimuke eostati Kariibi mere saarestikul asuval Saint Barthélemyl - samas kohas, kus Barron ja Tessa olid tuvunud ning kus nad pulmi pidasid.