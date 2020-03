Milla Jovovichi tütar sai uues Peeter Paani filmis Wendy rolli 

12aastane tüdruk on saanud Wendy rolli 1953. aasta kassatüki "Peeter Paan" uues mängufilmiversioonis. "Me oleme sinu üle nii uhked, kullake!" juubeldab Jovovich sotsiaalmeedias. "Ever on tahtnud näidelda viiendast eluaastast peale ning pühendanud oma unistuse saavutamisele palju aega, tähelepanu ja energiat."