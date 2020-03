Winona Ryder tormas ekskallimat Deppi kaitsma 

Ryder ja Depp kurameerisid omal ajal neli aastat. Daily Maili andmeil on näitlejanna nüüd teinud Johnny kaitseks kohtule avalduse, kus kinnitab: tema ei suuda uskuda, et Depp Heardi vastu käe tõestis.

"Ma ei taha kedagi valetajaks nimetada, aga minu kogemuse põhjal on võimatu uskuda, et säärased hirmsad väited saaksid tõsi olla," vahendab The Blast näitlejanna avaldust. "Tundes Johnnyt, nagu ma teda tunnen, valmistavad [need süüdistused] mulle tohutut meelehärmi." Ryder nimetab uskumatuks väidet, et tema endine kallim võiks kellegi vastu vägivaldne olla.