OHTLIK SÕLTUVUS: abikaasa aitas Ellie Gouldingil trennihullusest vabaneda 

33aastane lauljanna rääkis The Suni intervjuus, et tundis vahepeal sundust käia iga päev spordiklubis. Ellie võis jätta lindistusstuudiosse minemata või laulu kaasautoritega kohtumata - peaasi, et treening tehtud saaks. "Ma ei pea end loomult sõltuvaks, aga vahepeal tundus küll, et mul oli trennisõltuvus. See polnud enam tore, ma pidin iga päev spordiklubis käima."

Kümme aastat ringituuritamist tekitas Ellie's lausa sandistava ärevuse. Ta plaanis üldse muusikast loobuda. Ent nüüdne abikaasa Caspar (28) aitas tal leida taas kirge muusika vastu ning saavutada eluterved suhted treenimisega.

Detsembrikuises intervjuus tunnistas lauljanna, et oli madala enesehinnangu tõttu enne raadiointervjuude andmist pudelist julgust võtnud. "Ütlesin endale: "Nii, täna hommikul tuleb juua, sest mul on tulemas intervjuu ja ma ei oska nendele küsimustele vastata, sest ma ei tea enam, kes ma olen." Arvasin, et joomine teeb mind vähemalt natuke naljakamaks või huvitavamaks."