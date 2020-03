Rotterdami Eurovisioni saatus selgub aprillis, loe, millised on võimalikud variandid 

Rotterdami turismiameti esindaja Said Kasmi kinnitas, et ehkki Madalmaadel keelati äsja koroonapandeemia tõttu enam kui 100 inimesega rahvakogunemised, jätkuvad Eurovisioni ettevalmistused plaanipäraselt. Lauluvõistluse saatuse kohta pole otsuseid langetatud.

"Usun, et aprilli keskel peaks toimuma olukorra ülevaatus. Nii et meil on endiselt tublisti aega," vahendab Eurovision World Kasmi sõnu. Aprilli esimesel nädalal algab Rotterdamis Ahoy Arenal lava ehitamine. Rotterdami linnapea Ahmed Aboutaleb on öelnud, et otsus, kas lauluvõistlus toimub või ei, tuleb langetada enne lava ehitamise algust.