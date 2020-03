Roberto de Silvestri Itaalia haiglates toimuvast: see on täielik katastroof 

Roberto räägib Kroonikale, et praegu kohalikes haiglates toimuv on täielik katastroof. "Haiglates pole piisavalt intensiivraviaparaate ega ventilaatoreid, et aidata kõiki kriitilisi haigeid. Nii on hakatud tegema looduslikku valikut, kus eelistatud on need, kel on lootust viirusest eluga välja tulla. Vanad ja väetid jäetakse surema…"