Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas loodeti sõjatallermaast eemale jääda 

Kuidas loodeti sõjatallermaast eemale jääda Tõnis Erilaid , täna, 00:11

Foto: Aldo Luud

13. märtsil 80 aastat tagasi kirjutas riigisekretär Karl Soonpää oma päevikusse: „Eila õhtul on rahu Soome-Vene vahel alla kirjutatud. Vene saab Karjala kannakse koos Viiburiga, Hango 30 aastaks, Kalastaja poolsaare. Vist ka Sortavala ümbrusest maid. Igatahes peaks nüüd esialgu tulema rahunemine Balti basseinis, s.o. sündima huvide ja sündmuste nihkumine lõuna ja lääne poole. Meile peaks see olema kasulik – nüüd on šansse sõjatallermaast eemale jääda.“