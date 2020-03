Inimesed Kaisa Ling: seksist ja endaga rahulolemisest võib alati ja kõigile laulda Sirje Presnal , täna, 22:30 Jaga: M

LAULAB EESTI KEELES: „Ma arvan, et naistest ja kehast ja armastusest… ei, armastusest ma ei laula… seksist, kehalisusest ja endaga rahulolemisest võib alati ja kõigile laulda,“ arutab bluusitar Kaisa Ling. Foto: Erakogu

„Igav ja tüütu on see binaarsete opositsioonide maailm,“ leiab bluusitar Kaisa Ling, kes ei näi piiridest üldse hoolivat. Ta paneb kõvakübara pähe, selga kolmeosalise šiki ülikonna, kleebib ette hallid vuntsid (ning kunstripsmed ka), astub lavale ja laulab koledast – rõlgelt koledast – mehest Vellost, kes armutöös on siiski tore. Kaisa on heas mõttes hull ja ajab põleva kirega oma asja, mil nimeks Kaisa Ling Thing. Ja hoolimata sellest, et hull, on noor Saare naine tugevalt kahe jalaga maa peal.