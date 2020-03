Dilaila kolumn | Proovikohtingud 

Eile tuli mu ülemus, kellega ma viimasel ajal eriti hästi läbi olen saanud, itsitades oma bossist rääkima. Too olevat nimelt hiljuti naisest lahku läinud.

See kõrgem boss pole kunagi minuga eriti rääkinud, ent esmaspäeval tuli ta juttu tegema ning ütles, et mõtleb piercing’u tegemise peale, ja tahtis mu nabarõngast näha. Kui nii kõrge ülemus küsib, siis tuleb muidugi kohvinurgas nabarõngas välja koorida. Ta isegi katsus seda ja uuris, kus ma teha lasin.

Lõunasöögi ajal oli ta tagasi ning uuris häbelikult, kas tohib mu kõrvale istuda. Kas olete kunagi käinud kohtingul, kus tüübil teile ilmselgelt midagi öelda pole, ent ta siiski üritab? :) Seejärel tuli ta päeva jooksul mind vaatama, uuris, kuidas töö läheb, ning lisas, et kui ma mingit abi vajan, võin alati temalt küsida. Arvasin juba, et olen midagi valesti teinud, kuna ta pole aastate jooksul nii palju minuga rääkinud kui sel nädalal.

Kuid mu boss selgitas mulle, et äkitselt vallaline tüüp on endale pähe võtnud: mina olevat tema jaoks see ainus ja õige. Ning käskis oma alluval minuga rääkida ja teda soojalt soovitada. Nüüd näen neid kummalisi vestlusi hoopis uues valguses!

Arvan, et peaksin alustama uue teenusega värskelt lahutatud keskealistele suhtlusoskusteta meestele – proovikohtingud. Kuidas viia kuum noorem naine trendikasse baari ning vältida keskealise mehe tantsuliigutusi või talle hüpnotiseeritult dekolteesse vahtimist. Et ööklubid ei ole enam teema. Et on olemas ka muud soengud kui number kolm ja number viis.