HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Eha Urbsalu: lahkusin rikka ja šovinistliku moemagnaadi alluvusest mitmeid kordi uste paukudes 

Tänavu veebruaris kaebas kümme naist moehiiu New Yorgis kohtusse, süüdistades teda aastatel 2008–2015 toimunud seksuaalkuritegudes. Need leidsid süüdistuse järgi aset Bahama saartel, kus moeärimehel on hiiglaslikud valdused. Naised süüdistavad Nygårdi muu hulgas vägistamises ja uimastamises. Mitmel puhul sunniti naisi seksile ja nad pidid moetuusa haaremisse uusi liikmeidki värbama. Kolm süüdistajat olid juhtunu ajal 15-aastased, üks aga alles 14.

Helsingis sündinud ja lapsena koos vanematega Kanadasse siirdunud Nygård varandust hinnatakse täna 700–850 miljonile eurole. Loomulikult eitab moeärimees kõiki süüdistusi, kuid on nüüdseks siiski oma moeimpeeriumi eesotsast tagasi astunud.

"Hommikusöök staariga" - Eha Urbsalu; Anu Saagim Foto: Tiina Kõrtsini

Ärimeest süüdistatakse arvukates seksuaalkuritegudes, sealhulgas vägistamises ja alaealisega vahekorda astumises.

Väidetavalt leidsid mitmed juhtumid aset Nygårdi häärberis Bahama saartel, mida on teiste seas väisanud ka meie endine missikandidaat Eha Urbsalu. Eha kinnitas, et on tõepoolest töötanud Nygårdi alluvuses, kuid on firmast lahkunud kaks korda uste paukudeks. Põhjuseks šovinistlik suhtumine oma töötajatesse ja seksuaalselt häiriv käitumine.