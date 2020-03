Filipp Kirkorovi reedene kontsert jääb ära 

Üritust kommenteeris neljapäevases poliitilises avalduses ka peaminister Jüri Ratas. "Usun, et püüame selle üksikjuhtumi osas ka täna pärast lõunat arutelu avada. On selge, et ürituse toimumine viiruse tõkestamisele kaasa ei aita, vastupidi, kindlasti soodustab seda, eriti siseruumides, mis on ohtlik. Siit kõnetoolist kindlalt öelda, et see jääb ära või mitte, on ennatlik, aga sellesse tuleb tõesti tõsiselt suhtuda ja teha vastavad otsused täna pärast lõunat."