Taani kroonprints lendab perega koju, et oma rahvale toeks olla 

"Kroonprintsipaar on otsustanud järjest halveneva koroonaviirusolukorra tõttu koos perega Šveitsist koju naasta," vahendab Iltalehti õukonna teadaannet. Taani kehtestas Itaalia järel teise Euroopa riigina eriolukorra - suleti koolid ja lasteaiad, kuna diagnoositud on juba üle 500 haigusjuhu. Kuninglik pere soovib olla taanlastele lähedal. "See [olukord] nõuab kõigilt palju ning kõigi kohustus on üksteise eest hoolitseda."