Uku Suviste Eurovisionist: praegu on kõik jõus, aga olukorra hullenedes ollakse valmis muutusteks 

Mis puudutab Eurovisioni, siis vähemalt toimunud koosolekutel Rotterdamis oli küll seisukoht, et praeguse seisuga on kõik jõus ja toimumas, aga ollakse valmis igasuguseks muutuseks, kui asi peaks hullemaks minema,“ räägib Suviste Raadio 2 hommikuprogrammis.

„Loomulikult on eri variante – kas üritus toimub ilma publikuta, lükatakse edasi või jäetakse ära, mis on kõige vähem tõenäoline. Kuna tegemist on kontrollimatu asjaga ja oleme selles olukorras koos, siis see on asi, mille pärast eraldi muretseda ei tohi. Kui olukord peaks hullemaks minema, on ka muid asju, mille pärast muretseda,“ sõnab Uku.