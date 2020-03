PIDU POLEGI?! Meelelahutusasutused ja ööklubid sulgevad koroonahirmus uksi: viiruse leviku oht on liiga suur ja seab ohtu nii pidulised kui töötajad 

Tartu üks populaarseimaid ööklubisid Maasikas kutsub meelelahutusasutusi üles pidusid ära jätma ning viirusepuhangu levimise tõkestamiseks ei toimu tuleval nädalavahetusel pidusid.



“Täna on teada, et kõige efektiivsem relv haigestumise vastu on püsida kodus ning vältida rahvarohkeid üritusi. Usume, et kui meelelahutusasutused reageerivad kiirelt ja teevad koostööd, pääseme hullemast ning tagame selle, et me omalt poolt viiruse levikut ei soosi,” selgitab klubi personalijuht Kristel Kadaja.

Klubides ja meelelahutusasutustes on klubi juhtide hinnangul viiruse leviku oht küllaltki suur, mis seab ohtu nii kliendid kui töötajad. “Võime eeldada, et viirus levib lisaks piisknakkusele ka erinevatel pindadel, mida klubis on palju. Samuti ei ole klubis võimalik tagada inimestevahelist turvalist distantsi. Ja kokkuvõttes ei ole sellises olukorras külalistel head peotuju, mis on ju meie asutuse peamine eesmärk - pakkuda häid pidusid,” lisab Kadaja.



Klubi jätab peod ära esialgu kaheks nädalaks. Edasine tegevusplaan sõltub olukorrast riigis ning Terviseameti edasistest soovitustest. “Meie jaoks on meie töötajate ja linlaste tervis esimene prioriteet ning käitume pigem ettevaatlikult kui hulljulgelt. Seega loodame, et teised meelelahtusasutused võtavad vastu sarnased otsused ning saame peagi normaalset harjumuspärast elu jätkata,” loodab Kadaja.



Tallinnas Balti jaamas asuv klubi Kauplus Aasia teatab sotsiaalmeedias, et tuleval nädalavahetusel pidu ei saa.

"Kallid sõbrad! Kooskõlas Terviseameti ja meie promootoritega oleme otsustanud ära jätta mõlemad käesoleva nädalavahetuse (13.03 & 14.03) sündmused. Avame uksed esimesel võimalusel, kuid seniks palun olge ettevaatlikud, peske käsi ja hoolitsege oma vanavanemate eest. Oleme osa lahendusest, mitte probleemist. Safety First Is Safety Always (Turvalisus esmajoones ja alati - toim.)