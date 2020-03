Konserve täis kapid või rahulik meel: kuidas suhtuvad koroonaviirusesse kohalikud staarid? Silvia Ilves: inimesed on hakanud oma hügieeni eest paremini hoolt kandma

Muusik soovib, et omaks maakodu, kuhu lastega minna linna melust. "Võimalik, et lähen külla oma isale, kes maal elab ning kelle külas pole saanud kiire elutempo tõttu käia pea pool aastat, parandan selle vea."

"Erapidudel esinemised, tundub, et ära ei jää. Küll aga jäid täna ning jääb ka homme ära Pauliga plaadiesitluskontserdid. Järgmise nädala kontserte ei julge prognoosida," tunnistab Ilves, et on valmis halvimaks. "Oh, see jama mõjutab kõiki artiste, eriti kontserdikorraldajaid. Ma ei julge ette kujutadagi, mis laine kõigele sellele järgneb. Kui iga päev 10 juurde tuleb, siis läheb küll ärevaks."

Paul Neitsov: tegu on katastroofiga!

Kitarrist Paul Neitsov Foto: Aldo Luud

Kitarrist Paul Neitsov tõdeb, et koroonaviiruse levik mõjutab väga tõsiselt kogu meelelahutusbisensit ja kogu maailma. Ka tema ja Silvia Ilvese lähaiajal toimuma pidanud kontserdid jäävad ära. "Kontserdikorraldajad otsustasid, et see oleks mõistlik," ütleb Neitsov.

"Kuna Eesti on väike riik ja praeguseks on 17 nakatunut juba, siis vaadates seda, mis teistes riikides on lühikese aja jooksul juhtunud, siis ma arvan, et on väga mõistlik üritusi ära jätta," usub ta. "Kõige rohkem muret on laste ja vanainimeste pärast. Kontserdite külastajad on ka tihtipeale just vanemad inimesed või pensioniealised."

Neitsovi sõnul toob tema kui meelelahutaja jaoks praegune olukord kindlasti finantsilist kahju. "Kindlasti toob. See, et mõned kontserdid ära jäävad pole nii hull, aga pigem see, et teadmatus, mis edasi saab. Kas ka kahe nädala ja kuu aja pärast jäävad kontserdid ära. Kuna selles äris planeeritakse asju ette mitu kuud, pool aastat või lausa aasta, siis see ongi hästi keeruline olukord," tõdeb ta.