Konserve täis kapid või rahulik meel: kuidas suhtuvad koroonaviirusesse kohalikud staarid? Paul Neitsov: tegu on katastroofiga! 

Paul Neitsov: tegu on katastroofiga!

Kitarrist Paul Neitsov Foto: Aldo Luud

"Kuna Eesti on väike riik ja praeguseks on 17 nakatunut juba, siis vaadates seda, mis teistes riikides on lühikese aja jooksul juhtunud, siis ma arvan, et on väga mõistlik üritusi ära jätta," usub ta. "Kõige rohkem muret on laste ja vanainimeste pärast. Kontserdite külastajad on ka tihtipeale just vanemad inimesed või pensioniealised."

Neitsovi sõnul toob tema kui meelelahutaja jaoks praegune olukord kindlasti finantsilist kahju. "Kindlasti toob. See, et mõned kontserdid ära jäävad pole nii hull, aga pigem see, et teadmatus, mis edasi saab. Kas ka kahe nädala ja kuu aja pärast jäävad kontserdid ära. Kuna selles äris planeeritakse asju ette mitu kuud, pool aastat või lausa aasta, siis see ongi hästi keeruline olukord," tõdeb ta.

Neitsovi sõnul on ta ka ise ettevaatlikumaks muutunud ning on hakanud rohkem käte pesemisele tähelepanu pöörama. "Ma elan Tartus ja Tartus on ka nakatanuid leitud. Mul peaks olema kontserdid ka laupäeval Saaremaal Pädaste mõisas ja sellega on ka nii, et ega viimase hetkeni ei tea, kas asi toimub või ei," räägib ta.

"Olukord on keeruline, tegu on katastroofiga! Hirm ei ole kindlasti põhjendamatu, mida inimesed tunnevad. See ei ole katastroof vaid meelelahutusäri jaoks, paistab, et kogu planeedi jaoks. Ma väga loodan, et riik ja valitsus suudab lõpuks vastu võtta väga konkreetseid otsuseid, mitte ei oodata nii kaua, kuni nakatanute arv tõuseb 30 kanti," nendib ta.