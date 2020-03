Woody Alleni memuaarid saadeti skandaali tõttu paberihunti 

Ronan Farrow avaldas mullu põhjaliku analüüsi sellest, kuidas kuulsad ja võimukad mehed on suutnud karistamatult seksuaalkuritegusid toime panna. Raamatu andis välja Hachette. Seetõttu suhtus Farrow väga valuliselt uudisesse, et sama kirjastus avaldab tema isa Woody Alleni memuaarid. Ta väljendas sotsiaalmeedias pahameelt, et Hachette oli temaga koostööd tehes Alleni memuaaride avaldamise maha salanud, ning ähvardas sidemed kirjastusega katkestada. Kirjastuse vastu korraldasid protestiaktsiooni ka Hachette'i töötajad. Seetõttu otsustas Hachette raamatut mitte avaldada.