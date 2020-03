Tom Hanksi diagnoosi tõttu katkestati Elvis Presley eluloofilmi võtted 

Pole teada, kas mõni teine võttetrupi liige peale Tom Hanksi on viirusesse nakatunud. Väljaande Gold Coast Bulletin teatel on režissöör Luhrmann ("Moulin Rouge", "Suur Gatsby") saatnud kõigile alluvatele kirja, paludes neil koju jääda ja mitte tööle tulla. "Kogu töö võtetel on peatatud ega jätku enne edasist teadaannet." Luhrmann toonitab, et kõige tähtsam on praegu kogu võttetrupi tervis ja heaolu.