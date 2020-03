Koroona diagnoositi ka „Seksi ja linna“ staari pereliikmel 

Janeti esindajate kinnitusel on ta stabiilses seisundis. "Ta saab parimat saadaolevat ravi ning arstid prognoosivad täielikku paranemist," seisab ajakirjas People avaldatud teates. Janet ise lisab omalt poolt, et tänab kõiki sõpru palvete eest. "Kõige hullem on seljataga ja paranen jõudsalt. Palusin oma lastel endale värviraamatu ja Legokomplekti tuua - see on kindel märk. Jeesus on mulle kogu selle aja nii lähedal olnud ning pühakiri on mul aidanud vastu panna, ausalt. Tundsin isegi kõige hullematel hetkedel Tema käe puudutust."