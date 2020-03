„PUUDUTA MIND“ 122. SAADE | Naine, kes teab, kuidas manada enda jaoks paremat homset 

„Manifesto" raamat on sinu parim tööriist, mis aitab inimestel jõuda lähemale nendele eesmärkidele, millest ollakse ehk juba ammu unistatud, kuid mingil põhjusel pole veel saavutatud. Tihti jääb eesmärkide saavutamine kaugesse tulevikku, sest me ei planeeri seda varasemaks. Me ei usu enda jõusse. See raamat muudab ehk nii mõnegi inimese elu, sest õpitakse lahti laskma ebaolulisest - hirmudest, hinnangutest ja muretsemisest. See loob võimaluse olla KOHAL ja õppida meelte vaigistamist. Just selle raamatuga on võimalik luua enda jaoks UUS REAALSUS.

Igal hommikul sa ärkad üles mingisuguse soovi, mingisuguse teadmisega, mida täna luua. Igal hommikul sa eeldad, et kui mina tahan seda, siis minul hakkavad sellised asjad juhtuma. Küsimus on selles, et milliselt tasemelt sa hakkad neid mõtteid looma. Kes on need tegelased sinu muinasloos? Kes oled sina selles muinasloos?”

Kuue aastasena tahtsin saada näitlejaks. Elasin selle unistusega 16. eluaastani. Siis need uksed sulgusid. Mind visati näiteringist välja, sest arvati, et ma olen liiga ambitsioonikas, sest mulle ju ei sobi muu, kui ainult pearollid. Mu õpetajal oli tegelikult õigus, mulle tõesti ei sobinud muu, aga ma olin valmis ennast ka proovile panema ehk ohverdama.

Mul ei olnud aastaid unistusi, sest kadus minu Põhjanael, mille poole ma olin vaadanud 16 aastat. Mis saab siis, kui sinu Põhjanael kaob? Sa hakkad teenima kellegi teise tõde. Minu jaoks olid need minu vanemad. Ma hakkasin täitma nende soove. Ema soovis, et minust saaks advokaat. Õppisin kaks aastat juurat, kuid see polnud minu jaoks. Siis õppisin inglise filoloogiat. See ei olnud ka minu jaoks, aga ma panin kolm aastat vastu.

Siis läksin mööda maailma rändama. Töötasin viis aastat juhtivatel kohtadel maailmas, aga see ei pakkunud midagi peale raha. Kuni ühel päeval nägin oma Põhjanaela. Ma avasin ühe ingliskeelse ajalehe ja seal oli kuulutus, et otsitakse produtsenti TV3-e Leedu kontorisse. Töötasin teles kümme aastat. Lõin väärtust inimeste südames ja usubn, et ka inimeste teadlikkus muutus.

Minu süda oli täis rõõmu ja valgust, kuni ühel päeval tõmmati ka sellele Põhjanaelale must tekk peale: ma sain kirja, kus öeldi, et saade „Oled jätnud jälje“ ei jätka enam. Teadsin, et nüüd on kõik, rohkem ma siit uksest enam sisse ei tule, sest ma ei lase ennast enam madaldada, mõnitada, ei lase endale öelda: „Me ei vaja sind enam.“ Mis te arvate, mis see oli, mis nii rääkis? Ego, loomulikult.