„PUUDUTA MIND“ 122. SAADE | Carmen Pritson teab, kuidas manada enda jaoks paremat homset 

Minu süda oli täis rõõmu ja valgust, kuni ühel päeval tõmmati ka sellele Põhjanaelale must tekk peale: ma sain kirja, kus öeldi, et saade „Oled jätnud jälje“ ei jätka enam. Teadsin, et nüüd on kõik, rohkem ma siit uksest enam sisse ei tule, sest ma ei lase ennast enam madaldada, mõnitada, ei lase endale öelda: „Me ei vaja sind enam.“ Mis te arvate, mis see oli, mis nii rääkis? Ego, loomulikult.

Kõige värskemad Elu uudised otse sinu postkasti Kukkusin kookonisse, mis oli veel hullem, kui lihtsalt solvumine. Hakkasin endale rääkima, et kõik on hästi. See oli selline positiivne mõtlemine. Meile on ju õpetatud, et mõtleks positiivselt, et kõik on hästi. Kui sa mõtled, et kõik on hästi, siis justkui nagu seda pole olnud. See ei vasta tõele, sest positiivsest mõtlemisest ei piisa. Kui sa mõtled positiivselt, siis sellele peab järgnema midagi, mis on olulisem. See on tegutsemine, valikud ehk kui sa mõtled positiivselt, siis vali see samm, mida sa teed järgmisena.

Elasin selles mullis, et kõik on väga positiivne, väga pikalt. Kui mingi asi maksis kaks eurot, oli see minu jaoks liiga palju. Oli ka olukord, kus andisin isegi kassas asjad tagasi. Teadisin, et ühel päeval tulen sellest välja ja see päev ka tuli. Minu teele tulid inimesed, kes tõestasid mulle, et ma olen väärt palju enamat.

Kuidas enda jaoks manada paremat homset?

Kujuta ette, et oled suurel aasal. Sellel aasal oled ainult sina, seal ei ole mitte kedagi teist. Seal oled sina ja kuskil seal eemal on sinu Põhjanael. See hetk, milles sa praegu oled, miski on toonud sind siia. Sa oled võtnud endaga kaasa kõik need kogemused, mis sulle on antud. Elu ei juhtu sinuga, vaid elu juhtub sinu jaoks. Iga kogemus, mida sa oled siiani, tänase päevani saanud, on teinud sind tugevamaks. Sinu Põhjanael võib olla vahel kadunud, aga see ei kao, sest see tuli sinuga koos, kui sa siia ilma sündisid. Sinu eesmärk anti sinuga kaasa, sinu sünniga. Sa sündisid siia ilma ja Jumal pani sulle südamesse peegelduse sinu Põhjanaelast.

Vaata enda ümber, vaata pisut kaugemale. Seal eemal on kuristik, seal on kaljuserv. Mine astu sellele lähemale, sest sa tead, et sa tahad luua muutust siin ja praegu. Sa tahad astuda lähemale enda päris unistusele, enda päris olemisele. Astu veel lähemale. Nüüd on sinu kõrvale tekkinud mingi väike häiriv meel. Ta hüppab sinu ümber, häirib sind, tahab sulle õlgadele hüpata, segab sind.

Vaata otse - üle selle kuristiku viib rippsild, millel ei ole käetugesid, aga sa tead, et seal teisel pool kuristikku antakse sulle võimalus astuda kõrgemale, lähemale enda unistusele, enda päris soovidele. Mine lähemale sellele sillale. Proovi sellele astuda ja vaata, mida teeb meel. See on sinu hirm, sinu nõrkus, eelarvamused, teadmatus. Ta raputab seda nii, et sa ei saa sellel sillal püsima jääda. Tule tagasi. Sa ei ületa seda kuristikku, kui sa lased meelel end juhtida.