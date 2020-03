Endla mõrvakomöödia „Hotell laibaga“ pakub nii mõrvamüsteeriumi kui ka ohtralt nalja 

Komöödiaid vaatama minnes olen alati veidike ettevaatlikult meelestatud ja püüan endas ootusi mitte liialt üles kütta, sest nii mõnigi kord olen pidanud pettuma, kuna nali ei tööta, ei köida, ei aja muigamagi, rääkimata naermisest. „Hotell laibaga“ nende lavastuste hulka ei kuulu. Juba algus on paljutõotav ja absurdselt naljakas - mõrvarite eneseabigrupi viis liiget, igaühel oma tapjakiiks, avavad hotelli Õnnelik Viis. Kui ühes hotellis on koos purjus mehi vihkav baaridaam (Carita Vaikjärv), koleeriline ja punase värvi peale enesevalitsust kaotama kippuv kokk (Priit Loog), idealistlik looduslaps (Fatme Helge Leevald), paaniline puhtusefriik (Tambet Seling) ning hajevil ja ülikaastundlik vanatädi (Helene Vannari), kes tunneb kiusatust kurbi inimesi paremasse maailma „aidata“ võib juba aimata, et lugu läheb pööraseks.

Pöörasusest juba puudust ei tule, sest hotelli esimesteks külalisteks on eneseabigrupi psühholoog (Kadri Rämmeld) koos abikaasaga (Indrek Taalmaa). Niigi hullumeelsele loole keerab vindi peale kuivikust inspektori (Ireen Kennik) saabumine. Tapajakalduvustega viisik soovib ju oma hotellile saada viis tärni, aga kõige ebasobivamal ajal leitakse fuajeest laip. Kes tapetakse? Ja kes on mõrvar? On ju majas viis endist sarimõrvarit. Nende kõigi kiusatus pannakse proovile. Isegi kui mõni nutikam selle pähkli katki hammustab ja põnevust tema jaoks seetõttu vähemaks jääb, pakuvad pikantsed, absurdsed ja koomilised situatsioonid ohtralt nalja. Tegemist ei olegi niivõrd ülipeene mõrvamüsteeriumi kui meeleoluka ja heade osatäitmistega komöödiaga. See on suur kiitus näitlejatele ja lavastajale, kui terve saal rõkatab naerma ühel ja samal ajal.

Ilmselt on üks põhjustest, miks koomika nii hästi vaatajani jõuab see, et näidendi autorid katsetasid stseenide mõjuvust neid üksteisele ette mängides. Näidendil ei ole mitte üks autor, vaid huvitav kooslus nimega Die Acht ehk Kaheksa, kuhu kuulub kaheksa Saksa populaarset krimikirjanikku. Eestis nad küll tuntud ei ole, kuid oma kodumaal on nad väga menukad ning avaldanud kümneid kriminaalromaane ja sadu jutustusi. Nende koostöö sai alguse kuus aastat tagasi, kui nad otsustasid eksperimendi korras ühiselt välja mõelda ja kirja panna kriminaalromaani. Erinevate temperamentide ja kirjutamisstiilidega kirjanikud paiskasid õhku hulga ideid ja nii sündis nende esimene romaan, mil pealkirjaks „8“. Kolm aastat hiljem tuldi uuesti kokku, võttes kaasa oma romaanide peategelase ja pandi ühiselt kirja koomiline kriminaalromaan „Desserdiks kaheksa laipa“.